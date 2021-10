Dagli studi di 90esimo minuto, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione sull'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko.



“Il fattore Dzeko. È subentrato e ha fatto subito la differenza. Sono stati quattro i cambi, ma quello che ha fatto e spostato Dzeko non ha paragoni. Ha 7 anni in più di Lukaku, sta realizzando gol a un ritmo difficilmente immaginabile prima. Dzeko ha 35 anni, non può giocare sempre per il dispendio energetico, ma quando entra - e l’abbiamo visto col Sassuolo - allunga la squadra, attacca la profondità, guarda la porta, segna e fa segnare, fa la differenza. Dzeko ha potenza e classe, ha tutto”.