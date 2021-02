Lele Adani, ex difensore dell'Inter, ora opinionista, parla dalla BoboTv, in onda su Twitch, dicendo la sua su Christian Eriksen: "Ora non si entri nell'equivoco che Eriksen gioca bene perché viene messo nella posizione di play. Perché, se gioca dieci metri più a destra non va bene? Eriksen è il miglior passatore dell'Inter, solo lui dà certi palloni come quello ad Hakimi; sabato semplicemente ha giocato da trequartista perché il Benevento si è difeso negli ultimi 25 metri. Il punto è un altro: Conte pensa che non basti questa qualità per guadagnarsi la titolarità, indipendentemente dalla zona del campo in cui viene collocato. Se è per quello, il danese ha giocato davanti alla difesa anche in una semifinale di Champions. L'errore di Marotta è stato dire che Eriksen non fosse funzionale, e nonostante questo il ragazzo ha deciso il derby. Pensa che tipo di giocatore è...".