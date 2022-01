Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito al portiere nerazzurro, Samir Handanovic.



"Handanovic non lo considero solo un portiere, ma un difensore aggiunto in fase d’impostazione. È stato bravissimo a rivoluzionare il proprio modo di giocare già con Spalletti, migliorando moltissimo con i piedi. In più, è il leader dello spogliatoio".



Gli anni però passano per tutti e l’Inter ha già preso Onana.

"Portiere per il futuro, altrettanto bravo nel trattamento palla. Ma io ancora non riesco a immaginare l’Inter senza Handanovic tra i pali e non sono affatto sicuro che lo sloveno farà da chioccia al nuovo arrivato. Lo vedo ancora fondamentale".