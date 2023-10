Inter-Roma segnerà il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Alla Bobo TV, l'opinionista Daniele Adani ha parlato così della vicenda.



IL PARERE - "Molte volte si hanno problemi e diversità di vedute con tecnico e società, ma in questo caso le testimonianze sono dei compagni. Lautaro ha chiuso con lui, non ha risposto più a nessuno. Mi è sembrato come un tradimento umano verso i compagni", ha detto.