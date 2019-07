Lukaku è sempre più lontano dall'Inter ma Antonio Conte, nel giorno del suo compleanno, può consolarsi con la disponibilità di Cavani a trattare il trasferimento in nerazzurro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Non c’è il regalo di compleanno per Antonio Conte, no. Ma il disperato bisogno di attaccante qualcosa lo deve pur produrre. L’Inter si riorganizza, dopo l’addio a Lukaku. Così prova a chiudere in tempi brevi l’affare Dzeko e intanto incassa da Cavani la disponibilità a ragionare sull’ipotesi di trasferimento in nerazzurro. È una ripartenza, per dare a Conte i rinforzi chiesti nel reparto offensivo”.