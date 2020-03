Radu doveva andare via da Genova, dal punto di vista ambientale era diventata complicata la situazione per il ragazzo, che per questo motivo ha accettato di andare a Parma senza alcuna garanzia circa un posto da titolare. Ma l’Inter è certa del valore del ragazzo e per questo motivo valuta l’ipotesi di riportarlo a casa. Niente più prestiti in giro per l’Italia, ma apprendistato alle spalle di Samir Handanovic, che può rappresentare una gran palestra per l’estremo difensore classe ‘97.



ADDIO A PADELLI, RADU VICE HANDA - La possibilità è concreta, l’Inter non rinnoverà il contratto a Padelli (già alla ricerca di altre sistemazioni) e per il ruolo di vice Handanovic dovrebbe affidarsi proprio a Radu, che in passato aveva preferito andare a giocare. Il portierino rumeno cresciuto nel vivaio ha con i nerazzurri un accordo fino al giugno del 2022 e dalla prossima stagione, in accordo anche con il suo entourage, potrà far parte del gruppo di Conte.