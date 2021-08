Senza una prima punta come Lukaku accanto, sarà lui a doversi reinventare. Cambia la vita di Lautaro all'Inter, adesso l'argentino avrà un nuovo status, sarà lui la copertina. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Per Lautaro è una sorta di cambio di vita. Perché per la prima volta da quando è all’Inter, la copertina è la sua. Non lo è stata ai tempi di Icardi, per ovvi motivi. Mai in fondo lo è stata neppure con Lukaku, che ha vestito i panni del trascinatore, anche in virtù del feeling con Antonio Conte. Il Lautaro di oggi è il simbolo del nuovo corso. Lautaro ha cambiato ruolo, nel senso di status dentro l’Inter. È stato in bilico, ma ora il futuro racconta di una trattativa per il rinnovo di contratto che sta per entrare nel vivo. Nei prossimi giorni l’Inter riceverà nuovamente l’agente Alejandro Camano per accelerare sulla firma del nuovo accordo, che sarà senza clausola rescissoria”.