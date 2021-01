Qualche settimana fa, dopo l'eliminazione in Champions, Fabio Capello aveva accusato l'Inter di Conte di non avere un piano B da contrapporre agli avversari che sapevano affrontare in maniera speculare i nerazzurri. Ma da qualche partita, il tecnico salentino sta dimostrando che la sua squadra può ricorrere anche ad altre soluzioni. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sort.



“La tendenza è impressionante, denota una crescita rispetto alla stagione scorsa (12 mesi fa, a questo punto, l’Inter aveva segnato 31 reti) che si spiega essenzialmente con due fattori. Il primo è di natura tattica: la squadra non ha solo memorizzato alcuni movimenti offensivi - ad esempio, la giocata che parte dall’esterno e in diagonale attiva i due attaccanti, uno dietro l’altro, resta di difficile lettura per chiunque - ma ha imparato a muoversi anche con altri sistemi di gioco. In queste otto vittorie consecutive l’Inter ha messo in mostra un piano A (il 3-5-2), un piano B (il 4-3-1-2) e un piano C (il 3-4-2-1): storia complicata, per gli allenatori avversari”.