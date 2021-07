Domani l'Inter sfiderà in amichevole la Pergolettese e Inzaghi vede pian piano comporsi il puzzle. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico si aspetti risposte importanti da qualcuno in particolare.



“Hanno fatto bene anche Radu, vice di Handanovic, Satriano e Mulattieri. Adesso il tecnico di Piacenza si aspetta delle risposte da Sensi, più da mezzala che da regista, ruolo dove finora sono stati provati prima Agoume e poi Gagliardini. Occhio anche a Kolarov che è recuperato e ha fatto il suo esordio stagionale mercoledì”.