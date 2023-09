Gli ultimi cinque derby hanno sancito una superiorità che mai prima era emersa con tanto vigore. Per la prima volta nella storia dei derby di Milano, una squadra ha preso il sopravvento sull’altra per cinque volte consecutive. Ci è riuscita l’Inter di Simone Inzaghi, lupus in fabula e incubo per il Milan di Stefano Pioli, incensato a dovere per la buona partenza in campionato.



La quinta vittoria consecutiva è una rapsodia, un concentrato di concretezza e bel gioco che consolidano la crescita tattica e mentale di Simone Inzaghi, che in un modo o nell’altro riesce sempre a incartare la partita al suo collega rossonero. Certo, indelebile è quel derby poi costato uno scudetto, ma nel frattempo Simone è cambiato parecchio, come la sua Inter, adesso squadra assai più equilibrata è accorta. Più brava nel riconoscere i momenti della partita stessa.



All’imbocco del terzo anno da interista, Inzaghi sembra essere giunto a piena e totale maturazione. La finale di Champions giocata alla pari contro il City di Guardiola aveva già proiettato il tecnico nerazzurro nel Gotha del calcio mondiale, inserito dalla UEFA nella classifica dei primi tre allenatori al mondo. Non a casa Marotta e Ausilio gli hanno rinnovato il contratto solo un mese fa, estendo la scadenza al 2025. Il giusto premio per un allenatore che è già entrato nella storia dei derby di Milano, creando nei rossoneri un complesso che nelle stracittadine sta contando parecchio.