Conte ha scelto Dzeko e Lukaku ma nel frattempo Lautaro, impegnato in Coppa America, sta lanciando messaggi inequivocabili al tecnico salentino. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante ex Racing valga già il doppio rispetto alla cifra spesa lo scorso anno per strapparlo alla concorrenza dell'Atletico Madrid.



“Un tacco da 50 milioni fa felice l’Inter. È quello di Lautaro Martinez, nuovo uomo della provvidenza argentina. Che in Coppa America segna più di Messi e Aguero (2 gol il Toro, uno a testa per i più famosi colleghi di reparto) e manda segnali inequivocabili anche a Milano. Lautaro trascinatore della Seleccion è il migliore biglietto da visita da recapitare ad Antonio Conte. Perché l’Inter cerca di prendere i granatieri Dzeko e Lukaku, prova a piazzare Icardi lontano da Appiano e nel frattempo crede nel 21enne di Bahia Blanca. Il nuovo allenatore nerazzurro ha avuto solo recensioni positive su Lautaro, in campo e fuori, non vede l’ora di scoprirlo in azione in nerazzurro e intanto si gode da lontano il momento magico del suo 10, che in Brasile si sta meritando ogni minuto concessogli dal c.t. Scaloni”.