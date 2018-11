Era uno dei problemi che l'anno scorso ha afflitto la squadra di Spalletti: se non segnava Icardi erano guai. Quest'anno, invece, sono addirittura 13 i nerazzurri che hanno già trovato la via del gol e la Corriere dello Sport evidenzia questo dato che rende felice Luciano Spalletti.



“All’appello mancava Keita che ha risposto presente contro il Frosinone. Adesso sono tredici i marcatori stagionali dell’Inter: dodici in campionato più Vecino in Champions. Numeri d’eccellenza che certificano un dato di fatto importante per le ambizioni nerazzurre: Spalletti ha risolto l’Icardi-dipendenza dello scorso anno e la sua formazione ha imparato a segnare anche quando il capitano non c’è, per infortunio o per scelta tecnica”.