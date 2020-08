Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, vuole tornare presto a Milano per risolvere i dissidi con il proprio allenatore, Antonio Conte. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Zhang, che ha due amministratori delegati e un direttore sportivo, è per la divisione e il rispetto dei ruoli. Difficilmente darà tutto il potere a Conte. E a quel punto la palla passerà all’ex guida del Chelsea: deciderà di fare un passo indietro rassegnando le dimissioni oppure andrà avanti insoddisfatto (e dunque con il rischio di nuovi “temporali”) come successo nella seconda stagione alla corte di Abramovic? Di certo, essendo così delicati gli argomenti da affrontare, è inevitabile che ci sia un faccia a faccia tra Zhang e l’allenatore. Il presidente è in costante contatto con le autorità cinesi e spera di ottenere il via libera al rientro in Europa in tempi brevi. Meglio se brevissimi. Perché sa che una decisione su Conte non può essere posticipata alla seconda metà del mese: una videoconferenza non sarebbe il massimo visti i soldi che “ballano” e, alla luce della quarantena in vigore a Pechino e... dintorni, non può essere il tecnico a volare in Cina. Ieri dopo il match il presidente è rimasto in contatto telefonico con le persone del club a lui più vicine, ma conta di essere a giorni di nuovo in viale della Liberazione.