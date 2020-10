Emerson Palmieri ha già un accordo con l'Inter. Nonostante l'interesse della Juventus, il laterale mancino del Chelsea, in rotta coi Blues, è vicino al trasferimento in nerazzurro per il mercato di gennaio: lo scrivono in Spagna, con Marotta pronto a prendere il giocatore in prestito con riscatto fissato a 10 milioni.