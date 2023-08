Il mercato dell’Inter entra nel vivo. Dopo l’arrivo di rinforzi del calibro di Carlos Augusto e Arnautovic – rispettivamente l’esterno sinistro e il centravanti richiesti a gran voce da Simone Inzaghi – i nerazzurri sono all’opera anche sul capitolo cessioni, con un nome ormai prossimo a salutare Milano.



AFFARE A UN PASSO – Il club di Viale della Liberazione ha infatti definito l’accordo per Robin Gosens con l’Union Berlino. L’esterno tedesco classe 1994 vivrà la sua prossima avventura professionale in Bundesliga: affare da 15 milioni di euro, bonus compresi. Pronti 4 anni di contratto per l’ex Atalanta e visite mediche fissate per la giornata di domani.



LA DATA DELL’ESORDIO – Dalla Germania, i colleghi della Bild e di Sky Sports DE, riportano che si ipotizza già un suo debutto durante il prossimo impiego dell’Union Berlino che, questa domenica, è atteso dal debutto stagionale in campionato contro il Mainz.