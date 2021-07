Lo Sporting Lisbona vuole vederci chiaro e per questo motivo, secondo quanto si apprende da Record ha inviato all'Inter una comunicazione ufficiale in viale della Liberazione, proprio per chiedere spiegazioni in merito all'affare concluso con il Benfica. I nerazzurri avevano accettato la clausola che non consentiva al centrocampista il rientro in patria, se da calciatore di squadre rivali allo Sporting. E il Benfica lo è. L'accordo prevedeva una penale da 30 milioni di euro, ma questo è un rischio che l'Inter non correrà visto che Joao Mario si è liberato a zero e non è stato mai venduto dall'Inter. Allo Sporting, e non solo, rimane però una domanda: perché accettare di liberare il calciatore gratis per mandarlo allo Sporting e rifiutare, invece, i 3,5 milioni di euro che aveva offerto lo Sporting un paio di settimane fa?