Inter, affaticamento per Bastoni: le ultime sulle sue condizioni. Zhang chiama Inzaghi e la squadra

Redazione CM

Non arrivano buone notizie dall’allenamento odierno dell’Inter. Alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la finale di Supercoppa Italiana, la sessione diretta da Simone Inzaghi non ha visto protagonista uno dei pilastri della rosa nerazzurra. Infatti, secondo quanto filtra direttamente da Riyad, Alessandro Bastoni è in dubbio per il big match contro i campioni d’Italia in carica. Il difensore centrale azzurro ha sofferto nelle ultime ore di un affaticamento e ha svolto una parte dell’allenamento a parte, svolgendo un lavoro individuale. Le sue condizioni verranno valutate domani. Ha svolto l’allenamento con il resto dei suoi compagni, invece, Henrikh Mkhitaryan: il dubbio sul suo impiego dal 1’ verrà sciolto domani.



CHIAMA ZHANG – Prima della sessione d’allenamento è arrivata anche la videochiamata da parte di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, nonostante l’assenza in Arabia Saudita, ha voluto mostrare la sua vicinanza a tutto il gruppo e l’ambiente Inter per una finale importante sotto numerosi punti di vista.