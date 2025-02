Inter, affaticamento per Bastoni: le ultime verso la Juventus

Getty Images

L'batte 2-1 laa San Siro nel posticipo della 24esima giornata di Serie A e si porta a -1 dal Napoli capolista. Nella testa dei nerazzurri c'è già la prossima sfida, il derby d'Italia con lanel 25esimo turno (domenica 16 febbraio, ore 20.45), con un dubbio: le condizioni di- Il difensore nerazzurro, autore del cross da cui è scaturito il corner contestato che ha portato al primo vantaggio della squadra di Simone Inzaghi, è stato sostituito per un problema al 65', lasciando il campo a Nicola Zalewski.

- Secondo quanto riferito da Sky Sport, Bastoni potrebbe trattarsi di un. Il giocatore è parso visibilmente in difficoltà, tanto da dover ricorrere in panchina ad un po' di ghiaccio per alleviare il dolore.Nelle prossime ore saranno monitorate le sue condizioni, con la speranza dell'Inter di poterlo recuperare immediatamente per la partita con la Juventus.