Niente Lazio per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter, alternativa assieme ad Arnautovic ai titolarissimi Lautaro e Thuram, non sarà a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la trasferta di domani sera in casa della Lazio a causa di un affaticamento accusato nel corso della seduta di rifinitura. Il numero 70, fino ad oggi, ha raccolto solo due reti in Champions League, mentre nessuna in 5 apparizioni in campionato, per poco più di due ore di gioco complessive. Non è un problema grave, ma si tratta di un'altra assenza che va ad aggiungersi a quelle di De Vrij e Cuadrado per il match che potrebbe, in caso di vittoria, valere il +4 sulla Juve. .