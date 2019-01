Jacob Andersen, padre e agente del difensore danese della Sampdoria, ha parlato a Extra Bladet del futuro del classe 1996: "Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia. Io non penso che succeda qualcosa in questo periodo e neanche Joachim. Ritengo che stia bene dove è adesso, anche se naturalmente se un grande club vuole incontrarci, non rifiutiamo".



INTERESSE - Nonostante l'accelerata per Godin, l'Inter non molla Andersen. Il club nerazzurro considera il danese l'erede di Miranda e potrebbe formulare una proposta già a gennaio, in caso di addio del brasiliano. L'idea è quella di imbastire una trattativa con la Sampdoria sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. La società di Corso Vittorio Emanuele deve fare attenzione al Tottenham, che segue con grande interesse il gioiello del club blucerchiato e potrebbe inserirsi nella trattativa.