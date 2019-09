Quale futuro per Borja Valero? Del centrocampista dell'Inter, accostato a due club del Qatar, ne parla il suo agente, Alejandro Camano, a passioneinter.com: "Borja vuole giocare all’Inter. Ha lasciato quella che era casa sua, la Fiorentina, dove gli hanno dato tutto l’amore del mondo, una cosa che non potrà mai dimenticare e non dimenticherà come la sua gente lo ha fatto sentire. Ma lo ha fatto per giocare all’Inter, dove è felice!".



NO ALLA FIORENTINA! - "Lui è convinto che quest’anno l’Inter vincerà tutto. E’ questo l’anno buono. E lui vuole aiutare la squadra a farlo. Rimarrà fino alla scadenza del suo contratto. Il futuro poi, solo Dio lo conosce. Vuole convincere Conte e per farlo ha rifiutato anche il Qatar oltre che la Viola. Dico questo perché si conosca la verità: è una persona buona ed onesta".