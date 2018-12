L'agente di Antonio Candreva, Federico Pastorello, ha parlato a Rai Sport per parlare della situazione dell'esterno dell'Inter: "È arrivato ad un punto della sua carriera e della sua vita in cui, insomma, non è che può viaggiare in prestito come fa un giovane. Nel momento in cui, a fine stagione, ci sarà qualcosa di importante e lui continuerà a non rientrare nei primi programmi dell’allenatore, si valuterà con serenità. Se resta all'Inter? Non vedo possibilità diverse a questa".