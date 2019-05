Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, parla del futuro del 33 nerazzurro a FcInterNews.it: "Il mio lavoro è quello del procuratore. Quindi il mio compito è quello di ascoltare le eventuali proposte per tutti i miei assistiti. Danilo sono anni che sta facendo benissimo. Ha avuto qualche richiesta da club importanti. L’Inter però lo ha sempre considerato incedibile. Anche l’anno scorso, quando i rumor sostenevano che potesse essere terminata la sua avventura in nerazzurro. Anzi, i dirigenti della Beneamata hanno voluto sottolineare come non ci fosse la minima volontà di lasciarselo scappare. Noi ne siamo stati strafelici e direi che Danilo ha ripagato questa fiducia con le prestazioni".



SU UN RINNOVO - "Ne stiamo parlando. Con il direttore c’è un rapporto straordinario. Sicuramente ci incontreremo nuovamente e ne parleremo. Chiudere la carriera in nerazzurro? È quello che sia io che lui ci auguriamo, so quanto sia felice a Milano. Quanto si trovi bene e sia orgoglioso di difendere questa maglia. Quindi sì, l’auspicio è questo. Poi però, e qui faccio un discorso generale, nel calcio non si può mai dire, perché tutto può essere in evoluzione da un giorno all’altro".