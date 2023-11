Alejandro Camano, l'agente di Lautaro Martinez, ha concesso un'altra intervista ai microfoni di TvPlay in cui ha parlato della trattativa con l'Inter per il rinnovo di contratto del suo assistito.



FIDUCIA - "Rinnovo? La relazione con l’Inter è fatta di fiducia. Io credo che arriveremo ad un accordo molto buono per l’Inter e per Lautaro"



MENTALITA' - "L’importante per me è la mentalità di vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita e di questo voglio ringraziare il club".



CONTI DEL CLUB - "Nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società vedremo”



OBIETTIVI - "L’obiettivo di Lautaro è quello di continuare così con l’Inter, fare felici i tifosi, che i fan arrivino a San Siro pensando che la loro squadra possa sempre vincere"