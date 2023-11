, come sottolineato a FCInterNews: “Abbiamo una grande relazione con i nerazzurri. E. Non ci saranno problemi. Ci vedremo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”.“No, ancora no. Dobbiamo metterci d’accordo con l’Inter. Ma l’importante è che ci sia la volontà di ambo le parti di sedersi e discutere il rinnovo”.“Parliamo di un giocatore molto importante per l’Inter. E di un club molto importante per Lautaro. Non conta solo il denaro. Sono importanti anche il progetto, la traiettoria sportiva, quello che sta succedendo, il fatto che vada tutto bene, quanto stia crescendo il sentimento interista nelle persone. Ci sono svariati fattori. Lautaro non è solo soldi. Lautaro è anche sentimento per il club, una città che gli vuole bene e a cui lui vuole bene”.“Lautaro è qualcuno che ha una testa così forte che è come diceva quel famoso poeta, sarà quello che vuole essere. Ne sono convinto. Una volta che si chiuderà l’epoca Messi, un calciatore favoloso che ha vinto 8 volte il Pallone d’Oro, il mondo del calcio si aprirà alle nuove generazioni. Lautaro ha una traiettoria enorme ed è già una stella ha 26 anni. Abbiamo grande fiducia nel futuro, per questo non diamo importanza ai soldi, ma al progetto. L’Inter ora ne ha uno molto buono, Martinez è felice”.