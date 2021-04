Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter in prestito al Borussia Monchengladbach, deve ancora conoscere il proprio futuro. Queste le parole del suo agente, Max Hagmayr, a Kicker: "Il giocatore si trova molto bene al Gladbach, ma al momento non ci sono novità in nessun senso. Dopo il colloquio coi nerazzurri vedremo il da farsi".