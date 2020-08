Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell'Inter, tornato dal prestito al Newcastle, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Queste le parole del suo agente, Max Hagmayr, a SempreInter.com: "Siamo in trattative con un club che giocherà la Champions League il prossimo anno. Non vorrei aggiungere nient'altro sul club in questione né sul campionato in cui gioca. Ciò che posso dire ora è che speriamo di concludere presto questi colloqui. La stagione che verrà sarà molto importante, ci saranno gli Europei in estate, quindi conta molto il fatto che lui giochi con regolarità. Non voglio dire nulla sulla formula, se si tratta di un trasferimento a titolo definitivo o di un prestito, finché tutto non sarà concluso".



SULL'INTER - "Lazaro ha l'Inter nel cuore. Si tratta di un grande club, uno fra i migliori al mondo, con un allenatore fantastico. Quando è stato preso dall'Inter era infortunato e si è ripreso solo 10 giorni prima dell'inizio della stagione. È stato difficile per lui competere per un posto da titolare, dati l'infortunio e i tempi di recupero. Posso dire che continua a tenere l'Inter in grande considerazione e anche Conte che come tecnico è un top".