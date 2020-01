Quale futuro per Valentino Lazaro? L'esterno dell'Inter, arrivato in estate dall'Hertha Berlino, lascerà il club nerazzurro a gennaio ed è cercato da Newcastle e RB Lipsia. Queste le parole dell'agente dell'austriaco a fcinter1908.it: "Ieri ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni". L'ultimo club che si è mosso per il classe '97 è quello tedesco, che nella serata di ieri, a Milano, ha parlato con l'entourage del giocatore dell'Inter.