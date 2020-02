Silvano Martina, agente di Daniele Padelli, è intervenuto a Radio Marte per parlare del momento del suo assistito: "Dopo il derby è stato massacrato, ma sul primo gol del Milan non aveva responsabilità, mentre sul secondo poteva sicuramente fare meglio. Sa di non essere un fenomeno, ma massacrarlo con cattiveria non mi è piaciuto. Viviano? So che la società vuole capire l'entità dell'infortunio di Handanovic. Qualora Viviano restasse, sarebbe il vice di Padelli".