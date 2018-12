Davide Lippi, agente di Matteo Politano, esterno offensivo dell'Inter, ed ex rappresentante per l'Italia di Paquetà, parla dal Galà del Calcio: "Politano? Per quanto mi riguarda non è una sorpresa, non avevo mezzo dubbio. Sta facendo molto bene, sono contento per lui perché è un ragazzo fantastico e si sta ritagliando uno spazio importante. E' ancora una stagione lunga, spera di conquistarsi un posto in Nazionale".



SU PAQUETA' - "Se vale quei soldi lo vedremo prossimamente. E' tra i più forti in Brasile, può essere giusto del Milan. E' molto serio, può far bene: avrà bisogno di 3-4 mesi di tempo. Il Milan ha fatto bene a prenderlo subito".