Ionut Radu viaggia verso la Costa Azzurra. Ad attendere il portiere romeno, di proprietà dell'Inter ma in prestito al Genoa, c'è infatti il Nizza, disposto a garantirgli quel ruolo da titolare smarrito in rossoblù dopo il ritorno di Mattia Perin.



A rivelare quale sarà, con ogni probabilità, il futuro del 22enne di Bucarest è stato il suo agente Oscar Damiani ai microfoni di Radio Marte: " Oggi sono a Nizza - ha spiegato l'ex attaccante - e la società francese lo vorrebbe in prestito. Non per sei mesi ma almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stimi e qui la troverebbe”.



Evidente, nell'ultima frase, l'allusione al trattamento ricevuto dal Genoa nelle ultime settimane, per nulla digerito dal giocatore e dal suo entourage: "Radu ha sempre fatto il suo dovere - ha proseguito Damiani - è stato il migliore del Genoa ma la società ha fatto le sue scelte: ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove e non in rossoblù".



Damiani sembra di fatto scongiurare anche l'ipotesi, a lungo ventilata, che il suo assistito possa arrivare all'Inter con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto preventivato la scorsa estate per coprire le spalle ad Handanovic.