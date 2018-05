Mazinho, padre e agente di Rafinha, parla del futuro del centrocampista dell'Inter ma di proprietà del Barcellona. Queste le sue parole a fcinter1908.it: "La permanenza a Milano dipende tutta dall’Inter, non certo da noi. Non so se avremo novità entro il 30 giugno o da luglio in poi, stiamo solo aspettando che l’Inter si muova con il Barcellona, solo questo. Posso dire che Rafinha in questi mesi a Milano è stato contentissimo ma tutto dipende dall’accordo tra Inter e Barcellona. Lui è stato felice, adesso sono i nerazzurri che devono andare a Barcellona per parlare".