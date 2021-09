Nick, agente di Martin, attaccante dell', rimasto in nerazzurro per volontà di Simone, parla del suo assistito a FcInterNews: "Martin mi racconta di come si stia allenando bene e molto duramente. Durante la sosta è rimasto ad Appiano e a parte i giorni liberi concessi dal mister, ha lavorato sempre al 200%. Sa, nel caso debba scendere in campo domenica contro la Sampdoria"."E' normale che Martin si alleni sempre al massimo, lui sa che il mister lo apprezza, ma pure che non deve cullarsi sugli allori. E solo seduta dopo seduta può continuare a migliorare. L’Inter è il club campione d’Italia e una delle squadre più forti d’Europa. Solo col duro lavoro potrà maturare e avere la sua occasione all’Inter. È abituato a lottare e vuole farsi trovare pronto in caso di necessità"."Per una scelta di Inzaghi, condivisa da tutti. E perché essere parte di un progetto importante di un top club mondiale come l’Inter può essere l’occasione per diventare un giocatore migliore, ancora più forte. E sono sicuro che appena potrà dimostrare la sua fame e la sua voglia, Satri non sbaglierà"."C'erano tantissime squadre, sia italiane che straniere. Anche se quelle che lo hanno cercato con maggiore insistenza, riscontrando pareri positivi, sono state Cagliari e Brest. Questo significa, ma lo sapevamo già, che il giocatore è apprezzato da molti"."Sarebbe stato fantastico partecipare alla competizione. Satri dovrà essere bravo a lavorare sodo, rubare i segreti dai tanti campioni che ha come compagni di squadra, sfruttare la sua chance e poi sicuramente il suo nome comparirà nell’elenco nerazzurro delle competizioni europee. Tempo al tempo. Con il campo che è sempre quello dove stilare il giudizio finale".