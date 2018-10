Tonci, procuratore di Nikola, centrocampista del, parla a FcInterNews.it del nazionale croato: "È normale che tutti i grandi club italiani, Inter compresa, guardino con interesse al mercato croato e ai suoi giovani più promettenti. È stato così anche per Nikola, che però non è stato mai concretamente vicino ai nerazzurri.. Ma questo succede sempre quando mi confronto con i direttori. Sia dei miei giocatori, che di quelli delle altre squadre. Si tratta del nostro lavoro e della nostra passione, non c’è nulla di nuovo. Ciò che invece balza ora all’occhio è come il giovane Vlasic, arrivato al Cska da un mese mezzo, si sia inserito subito alla grande. E sia stato a soli 21 anni determinante in campionato e in Champions League".- "La squadra inglese lo ha visto nella sfida contro l’Hajduk. Ha impressionato l’ex manager Ronald Koeman ed è stato lui a decidere di investire 10 milioni di euro per il suo acquisto. Vlasic aveva iniziato la sua avventura in Premier League da titolare. Poi il mister è cambiato. Per il mio assistito è stato più difficile trovare spazio e tra l’altro poi non venne più schierato nel suo ruolo più congeniale. In Russia ora dicono che sia il miglior giocatore del campionato. Quando ti comporti così dopo sei mesi dove non giochi quasi mai, devi avere la testa sulle spalle. E anche dal punto di vista fisico, grazie a suo padre, si è fatto trovare fin da subito pronto. Diciamo che sotto questo aspetto è come il brasiliano Hulk. E Nikola è un campione anche nella testa, oltre che nel fisico".Oggi parliamo di uno dei migliori giocatori dell’Under 21 ed è il futuro della Nazionale a scacchi, con la quale è già sceso in campo due volte. Quindi parliamo di un profilo interessante. Per l’Inter e per altri club. È un giocatore che senza problemi ti ha risolto il match contro il Real, dimostrando le sue qualità nonostante la giovane età. Ora ha 21 anni. Se continua è ovvio che l’Inter e le altre compagini di prestigio lo visioneranno"