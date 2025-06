Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club se... Tutte le combinazioni

GETTY

River Plate 4 Inter 4 Monterrey 2 Urawa Red Diamonds 0

CHI PUO' INCROCIARE L'INTER PASSANDO AGLI OTTAVI? LE POSSIBILI AVVERSARIE

Se l'Inter vince contro il River Plate, la squadra allenata da Chivu sarebbe sicura della qualificazione al prossimo turno, conquistando il primo posto nel girone (affronterebbe agli ottavi la seconda del gruppo F con Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan)

(affronterebbe agli ottavi la seconda del gruppo F con Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan) Se l'Inter pareggia con il River Plate, i nerazzurri sarebbero certi della qualificazione agli ottavi di finale . Infatti, nel caso in cui il Monterrey dovesse centrare il successo contro l'Urawa Red Diamonds e quindi si verificasse un arrivo con tre formazioni a 5 punti, ecco Lautaro e compagni potrebbero contare sul maggior numero di goal fatti nella classifica avulsa (l'Inter ha segnato 1 goal al Monterrey, il River Plate nessuno). In caso di pareggio dal 2-2 in su, l'Inter sarebbe sicura anche del primato nel girone

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, i nerazzurri e la squadra argentina scenderanno in campo alla stessa ora (03:00) di Urawa Red Diamonds-Monterrey, con i giapponesi già eliminati, ma con i messicani guidati dall’ex Real Madrid Sergio Ramos invece pienamente in corsa. Di seguito, l’attuale classifica del Girone E:Dunque, in quali casi il club di Viale della Liberazione accederebbe alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club? Di seguito,