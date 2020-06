Il centrocampista nerazzurro Lucien Agoume parla a Inter TV dopo il 3-3 con il Sassuolo: "Sono contento di essere entrato, anche se è un peccato per il risultato. Dovevamo vincere per restare in scia delle due squadre davanti. Io cerco sempre di lavorare per farmi trovare pronto dal mister quando ha bisogno di me. A chi mi ispiro? Cerco di imparare da tutti, non posso dirne uno solo. Nel mio ruolo ci sono tanti giocatori bravi come Brozovic, Borja Valero, Eriksen: cerco di imparare da tutti. Cosa mi hanno detto? Di stare tranquillo e giocare senza fretta, ho provato a farlo".