Non è stato semplice, per i dirigenti, nascondere lo stupore. Non era mai capitato infatti, nell’era Zhang, che il presidente dicesse no a un’operazione in prestito gratuito, dunque senza alcun impegno dal punto di vista finanziario per l’Inter, se non il pagamento dell’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti al difensore della Lazio, Acerbi.



Il presidente nerazzurro ha comunicato all’a.d. Marotta e al d.s. Ausilio che non c’è spazio in assoluto per un altro arrivo in organico, considerato l’attuale monte ingaggi. Secondo la Gazzetta dello Sport, non basterebbero neppure le cessioni di Agoumé e Salcedo, gli ultimi due esuberi rimasti ancora da piazzare nell’organico di Inzaghi. I due giovani, infatti, liberebbero circa 700 mila euro di ingaggio: il diktat di Zhang è che il monte stipendi ora non debba aumentare più neppure di un euro.



Paradossalmente, per far spazio ad Acerbi servirebbe la cessione di un titolare. Ovviamente non avverrà. E Inzaghi, che da fine maggio ha chiesto l’arrivo di un altro centrale per sostituire Ranocchia in rosa, rischia seriamente di restare con il cerino in mano. A questo punto, il sesto difensore sarà il giovane Fontanarosa. A meno di nuovi colpi di scena: Acerbi è lì che spera.