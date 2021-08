Tornare in Francia per spiccare il volo. E' questa l'idea di Lucien Agoumé, che l'Inter girerà in prestito al Brest dopo l'esperienza dell'anno scorso allo Spezia dove totalizzò 12 presenze. I nerazzurri credono nelle qualità del ragazzo, che prima di andare in Ligue 1 rinnoverà il contratto in scadenza a giugno prossimo prolungandolo fino al 2024.



IL NO ALLA SERIE A - Poi, volerà al Brest col quale c'è accordo totale già da giorni, lo stesso giocatore ha preferito la Francia ad altre destinazioni. Per Agoumé infatti c'erano stati diversi sondaggi anche da parte di club italiani come Sassuolo e Cagliari, il centrocampista però ha scelto il suo Paese per rilanciarsi dopo due stagioni in Italia tra Inter e Spezia.



FIDUCIA - Era il 2019 quando l'Inter prese Agoumé dal Sochaux superando la concorrenza di Barcellona e Manchester City: arrivato con l'etichetta di gran talento, venne aggregato alla Primavera e a fine stagione totalizzò 3 presenze in prima squadra. I nerazzurri però non hanno mai smesso di credere in Lucien, aspettano l'esplosione e fanno sentire la fiducia rinnovandogli il contratto. Prima una firma sul futuro fino al 2024, poi il prestito al Brest.