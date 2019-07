Lucien Agoumé, nuovo centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv: "Stiamo lavorando bene e continueremo a farlo. La preparazione è molto importante per l'inizio della stagione. Fino ad ora, abbiamo assistito ad allenamenti intensi e fisici... Penso che questa sia la strada giusta per fare una buona stagione e per reggere fisicamente. Come mi trovo? Mi sto integrando giorno dopo giorno, è vero che non parlo ancora italiano ma lo imparerò. Tutti sono molto gentili con me, quindi sta andando molto bene".



SULLA SERIE A - "Stiamo parlando di un torneo molto fisico e tattico, è uno dei cinque maggiori campionati europei. Se avrò la possibilità di giocarci, per me sarà davvero una bellissima scoperta. Spero davvero di avere l'occasione di esordire in Serie A questa stagione"