Non ci sono solo i rinnovi di contratto e l'affare Buchanan fra le mosse mercatoper questa sessione invernale. L'obiettivo di Ausilio e Baccin è infatti anche quello disoprattutto per quei giocatori che sono rimasti a Milano in estate e che reclamano o hanno bisogno di spazio per non veder svalutato il proprio valore. Fra questi c'è anche il centrocampista franceseRientrato a Milano dopo il prestito dell'anno scorso al Troyes, Agoumé ha vissuto un'estate da aggregato alla prima squadra trovando anche qualche apparizione nelle amichevoli estive con. L'allenatore piacentino non stravede per lui e la riprova sono iall'Arechi. Il poco spazio gli ha anche fattoed è proprio questo che lo sta spingendo verso una nuova avventura.Agoumé dopo i numerosi addii in prestito in estate aveva rifiutato tante destinazioni ritenute da lui non all'altezza e aveva sperato fino all'ultimo di trovare una piazza che gli consentisse un passo avanti in carriera. Secondo quanto appreso daquell'opportunità gliela sta per dare ilanche perchéha espresso la volontà di tornare in Brasile. L'Inter ha provato ad inserire il diritto di riscatto, ma la trattativa è in discesa e si va verso un accordo in tempi rapidi.