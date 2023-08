L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez oggi è diventato papà per la seconda volta: la moglie Agustina infatti ha dato alla luce Theo, secondogenito della coppia che nel 2021 ha avuto la prima figlia, Nina: "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felici di tenerti tra le nostre braccia. La tua sorellina è casa che ti aspetta per riempirti di amore. Adesso siamo in quattro. Benvenuto Theo, ti amiamo". Tanti auguri da parte di colleghi e connazionali tra i quali Paredes, il Dibu Martinez e Pezzella, Aguero, Dybala, Zanetti, ma anche dell'Inter, di Cuadrado e della Curva Nord.