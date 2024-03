Inter ai quarti di Champions se… tutte le combinazioni

Stasera l’Inter al Wanda Metropolitano ha due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di Champions League. A Madrid i nerazzurri affrontano l’Atletico dell’ex Simeone contro il quale all’andata hanno vinto 1-0 grazie al gol di Arnautovic a 10 minuti dalla fine.



INTER AI QUARTI DI CHAMPIONS SE… - Con una vittoria o un pareggio - con qualsiasi risultato - l’Inter passerebbe il turno grazie alla rete dell’austriaco tre settimane fa; se i nerazzurri dovessero perdere con u gol di scarto si andrebbe ai supplementari e agli eventuali rigori (da un paio d’anni non esiste più la regola del gol in trasferta), con un ko con due o più reti di scarto la squadra di Inzaghi sarebbe eliminata.



COME ARRIVA L’INTER - L’Inter arriva alla sfida di stasera forte del primo posto in Serie A a +16 sul Milan secondo, dieci vittorie di fila in campionato che diventano tredici considerando l’andata di Champions con l’Atletico e le due partite di Supercoppa. L’ultima volta che i nerazzurri non hanno vinto è stata nel pareggio di Marassi col Genoa il 29 dicembre scorso, non perdono dal 20 dicembre col Bologna in Coppa Italia.



COME ARRIVA L’ATLETICO MADRID - Dall’altra parte c’è un Atletico Madrid che si presenta da quarto in classifica nella Liga, in piena lotta per un posto nella prossima Champions e a +2 sull’Athletic Bilbao quinto. I Colchoneros nell’ultima giornata del campionato spagnolo hanno perso 0-2 con il Cadice, dopo il ko con l’Inter è arrivata una sola vittoria col Betis Siviglia, oltre a un pareggio con l’Almeria e due sconfitte (l’altra in Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao).