L'Inter guarda al mercato dei difensori dove oltre a Bremer sta cercando di ottenere un altro rinforzo di qualità. Milenkovic non è semplice per i costi dell'operazione con la Fiorentina e allora secondo Sky si sta facendo largo l'alternativa Akanji in uscita dal Borussia Dortmund. Il giocatore piace anche alla Juventus.