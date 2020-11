Vendere prima di comprare: Zhang conferma all'Inter il diktat di Suning sul mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono disposti a sacrificare in uscita i centrocampisti Eriksen e Vecino.



Con le loro cessioni la società conta di racimolare il denaro che servirà per tentare l'assalto a un centrocampista con caratteristiche più idonee alle idee di Conte: un mediano difensivo alla Kanté o una mezzala di maggiore gamba come De Paul o Malinovskyi.