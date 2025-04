Inter al dramma sportivo: da tutto a nulla, la squadra di Inzaghi non segna più e finisce male. E non è solo stanchezza

Redazione Calciomercato

Si può discutere sulverso il 90°, ma non sull’. Anzi, la squadra di, al 18mo risultato utile consecutivo, haPassa comunque in secondo piano la pur affascinante arrampicata giallorossa ad un Euro-piazzamento per l’anno che verrà. In prima pagina schizza l’Inter con il suomaturato nel giro di una settimana che rischia di elasticizzarsi fino a mercoledì in Champions.Proviamo una raffica di spiegazioni a caldo.dopo tante/troppe partite stagionali. Non è neppure - psicologicamente -dopo aver coccolato il sogno del Triplete. E non è nemmeno esclusivamentecome avrebbe detto Mourinho. Quella dell’Inter è una, impossibile da rinchiudere nel perimetro di un solo motivo. PeròE non è il caso di nasconderlo in fumose, specialità inzaghiana nei momenti più delicati e controversi.

Le prestazioni dei singoli assomigliano a un elenco dic’è, anche se il gol di Soulé lo coglie in mezzo alle gambe.si infortuna,non lo fa rimpiangere e al 90° è protagonista dell’episodio ignorato da arbitro e Var.eroico nella ripresa su Dovbyk ma sballottato nel resto della partita.presente,senza vivacità e con poca lucidità, al pari diin lampeggianteproprio come. Davantifa quel che può, anche di più, e gli manca solo il gol., e si vede anche da come corre, a passettini lenti anziché sprint. I subentrati rendono il giusto. Incoraggiantie anche l’exsulle fasce, volenterosie perfinoalla fine.

: la beffa di(Bologna 1-0), il disastro firmato(Milan 3-0) e infine questo psico-dramma causato da(Roma 1-0). E mercoledì c’è il