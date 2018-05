L'Inter vuole le ali per volare. Con Antonio Candreva sul mercato in uscita, i dirigenti nerazzurri hanno evidenziato sui propri taccuini quattro nomi in particolare: Federico Chiesa (Fiorentina), Simone Verdi (Bologna), Justin Kluivert (Ajax), Matteo Politano e Domenico Berardi (Sassuolo).



SOGNO CHIESA - Pioli e i fratelli Della Valle lo considerano un punto fermo per la prossima stagione, ma potrebbero cambiare idea davanti a un'offerta sui 50-60 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fatto i primi sondaggi, ma l'Inter ha il vantaggio di poter contare su un gradimento dell'entourage del giocatore, frutto di una semina fatta per tempo. E con successo.



PISTE ALTERNATIVE - Su Verdi ci sono pure Roma (senza dimenticare la stima nutrita da Di Francesco per Berardi) e Napoli, ancora interessato anche a Politano: per entrambi la richiesta è intorno ai 30 milioni. Kluivert e il suo agente Raiola non hanno intenzione di rinnovare il contratto con l'Ajax in scadenza nel 2019, motivo per cui la valutazione di mercato è minore. Però c'è la concorrenza della Roma e della Premier League, Everton in testa.