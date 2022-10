Fiducia e ottimismo per il rinnovo di Skriniar. È questo quello che filtra dalle parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta, che durante il Gran Galà del Calcio ha mandato un chiaro messaggio al difensore: “I matrimoni si fanno in due”.



LA FASCIA - Nelle prossime settimane è previsto un incontro con l’entourage del giocatore, che nel frattempo è tornato su alti livelli in campo e con Handanovic in panchina e l’assenza di Brozovic si è messo anche la fascia da capitano al braccio. Il giocatore non ha mai espresso la volontà di lasciare l’Inter, a Milano si trova bene e l’eventuale qualificazione agli ottavi di Champions permetterebbe al club di incassare il premio per l’accesso alla fase successiva e di presentare un’offerta top al giocatore.



IL PSG - Sul tavolo c’è sempre la proposta del Psg: 9 milioni di euro d’ingaggio. Tanti, tantissimi per l’Inter che nonostante i grandi sforzi non arriverà a quelle cifre. Ma potrebbero non bastare a convincere il giocatore a lasciare l’Inter, e lo sta capendo anche il club francese che sta già sondando il terreno per altri difensori (piace molto Saliba dell’Arsenal). L’Inter vuole chiudere il prima possibile per il rinnovo di Skriniar, ottimismo e fiducia: presto l’incontro.