Secondo quanto riportato da FcInterNews l'Inter sta prendendo in considerazione l'ipotesi di acquistare a parametro zero il terzino sinistro svizzero dello Young Boys, Loris Benito. Il laterale della formazione elvetica è in scadenza di contratto a fine stagione ed è stato visionato nel corso della sfida pareggiata per 1-1 contro il Valencia di Champions League.