Dopo le prime amichevoli o meglio allenamenti congiunti interni con Lugano e Pergolettesesi appresta a vivere il primo vero test match di questo precampionato e lo farà ina Osaka all'interno dell'Inter Japan Tour affrontando allo stadio Yanmar Field Nagai di Osakadel grande ex Marceloe di. Simoneancora senza il rinforzo in porta dopo l'addio di Onana e Handanovic lancerà il giovanissimo Filip Stankovic fra i pali mentre in attacco c'era attesa per la coppia Thuram-Lautaro, ma l'allenatore nerazzurro ha puntato inizialmente sul tandem argentino con Correa. Non ci sarà inveceper un problema alla schiena che lo costringe ai box.Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa.Alaqidi; S. Al-Ghannam, Madu, Lajami, Telles; Fofana, Brozovic; K. Al-Ghannam, Talisca, Ghareeb, Ronaldo.PRIMO TEMPO