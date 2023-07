In attesa di assicurarsi un nuovo portiere dopo l’addio ufficiale di Andrè Onana, in casa Inter è a caccia al bomber. ‘Perso’ Lukaku, adesso bloccato a Londra col Chelsea, Marotta si sta guardando attorno: sono tante le piste sondate, anche se un grande vincolo, quello economico. Inzaghi ha espresso il suo desiderio, ossia avere alla Pinetina Alvaro Morata, ma la strada non è delle più in discesa.



L'EX ROVINA I PIANI - L’Atletico Madrid di Diego Simeone vuole a tutti i costi che venga pagata la clausola da circa 20 milioni di euro, ma in Viale della Liberazione le idee sono diverse: per ora non si va oltre i 15 milioni di euro messi già sul tavolo nei giorni scorsi. Resta la distanza, e così si studiano delle alternative. Balogun, rientrato all’Arsenal dopo l’anno in Ligue 1, piace ancora, però c’è il solito problema: i soldi. Troppi i 40 milioni di euro che i Gunners pretendono.



LE OCCASIONI - Gli altri nomi? Attenzione a ciò che potrebbe succedere sul fronte Beto, da mesi ormai sui taccuini dell’ex Inter: l’attaccante dell’Udinese classe 1998 per caratteristiche fisiche assomiglia molto a Lukaku. Da non dimenticare Gianluca Scamacca, sulla porta al West Ham, che vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia: lo vuole la Roma, con Marotta che potrebbe entrare in gioco nel caso gli Hammers aprissero al prestito.